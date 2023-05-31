Бывший бизнес-омбудсмен Тюмени накормит гостей международного форума

Ресторан бывшего тюменского бизнес-омбудсмена Невидайло будет работать на ПМЭФ
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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, невидайло лариса
Ресторан Ларисы Невидайло будет работать на международном экономическом форуме в Петербурге Фото:

Ресторан «Чум», принадлежащий бывшему тюменскому бизнес-омбудсмену Ларисе Невидайло, будет кормить гостей Петербургского международного экономического форума. Предпринимательница рассказала агентству о событии.

«Это не какой-то коммерческий проект, а больше имиджевый. Первоочередная цель — показать Тюменскую область, нашу кухню, наш ресторан. Для нас приглашение на форум — определенный уровень доверия», — поделилась Лариса Невидайло.

Тюменские повара предложат участникам мероприятия блюда региональной кухни: сосьвинскую сельдь, вырезку из оленя, сибирские грибы, икру и другие. Ранее «Чум» проверила ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая. Ресторан прошел проверку.

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Ресторан «Чум», принадлежащий бывшему тюменскому бизнес-омбудсмену Ларисе Невидайло, будет кормить гостей Петербургского международного экономического форума. Предпринимательница рассказала агентству о событии. «Это не какой-то коммерческий проект, а больше имиджевый. Первоочередная цель — показать Тюменскую область, нашу кухню, наш ресторан. Для нас приглашение на форум — определенный уровень доверия», — поделилась Лариса Невидайло. Тюменские повара предложат участникам мероприятия блюда региональной кухни: сосьвинскую сельдь, вырезку из оленя, сибирские грибы, икру и другие. Ранее «Чум» проверила ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая. Ресторан прошел проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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