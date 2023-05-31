В Москве похищена чудотворная икона, привезенная с Донбасса. Видео 31 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + Икона находилась в ЛНР с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве из храма Иоанна Богослова похитили икону Божьей Матери Боголюбской, которую, по данным СМИ, привезли из Донбасса. Московские сотрудники полиции проводят проверку. «Все произошло 30 мая, но об этом стало известно только сейчас. Воровка притворилась прихожанкой и отвлекла продающую свечи в храме женщину. В это время две ее подельницы вынесли икону их церкви», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники в силовых структурах. Уточняется, что позже укравшая икону позвонила священнослужителю церкви отцу Павлу и заявила, что украденное принадлежит ей. В ответ на это священник попросил предоставить документы на икону, но преступница отказалась делать это. Сейчас полиция Москвы проводит проверку случившегося. По данным telegram-канала Mash, икона была привезена из Донбасса. С 2011 она находилась в городе Харцызске Донецкой народной республики. В Москве из храма Иоанна Богослова похитили икону Божьей Матери Боголюбской, которую, по данным СМИ, привезли из Донбасса. Московские сотрудники полиции проводят проверку. «Все произошло 30 мая, но об этом стало известно только сейчас. Воровка притворилась прихожанкой и отвлекла продающую свечи в храме женщину. В это время две ее подельницы вынесли икону их церкви», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники в силовых структурах. Уточняется, что позже укравшая икону позвонила священнослужителю церкви отцу Павлу и заявила, что украденное принадлежит ей. В ответ на это священник попросил предоставить документы на икону, но преступница отказалась делать это. Сейчас полиция Москвы проводит проверку случившегося. По данным telegram-канала Mash, икона была привезена из Донбасса. С 2011 она находилась в городе Харцызске Донецкой народной республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям