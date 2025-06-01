Богомаз: двое пострадавших в крушении поезда оказались в тяжелом состоянии

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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области десятки человек пострадали. Среди них двое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В результате трагедии семь человек погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Telegram-каналы пишут о возможной диверсии. Подробности — в материале URA.RU.

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В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области десятки человек пострадали. Среди них двое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. «В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. В результате трагедии семь человек погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Telegram-каналы пишут о возможной диверсии. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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