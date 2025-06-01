Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков после победы ПСЖ

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Французская полиция применила слезоточивый газ
Французская полиция применила слезоточивый газ Фото:

Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков, устроивших беспорядки на Елисейских полях после победы «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с футбольными фанатами на Елисейских полях после победы столичного клуба „Пари Сен-Жермен“ в финале Лиги чемпионов», — передал корреспондент ТАСС. В ответ на эти действия представители правоохранительных органов приступили к задержанию нарушителей порядка и сумели стабилизировать обстановку.

В прошедшем в Мюнхене финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории решающих матчей турнира, разгромив «Интер» из Милана со счетом 5:0. Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был включен в заявку на игру, однако на поле не выходил. Таким образом, он стал пятым российским футболистом, завоевавшим титул победителя Лиги чемпионов.

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Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков, устроивших беспорядки на Елисейских полях после победы «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с футбольными фанатами на Елисейских полях после победы столичного клуба „Пари Сен-Жермен“ в финале Лиги чемпионов», — передал корреспондент ТАСС. В ответ на эти действия представители правоохранительных органов приступили к задержанию нарушителей порядка и сумели стабилизировать обстановку. В прошедшем в Мюнхене финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории решающих матчей турнира, разгромив «Интер» из Милана со счетом 5:0. Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был включен в заявку на игру, однако на поле не выходил. Таким образом, он стал пятым российским футболистом, завоевавшим титул победителя Лиги чемпионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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