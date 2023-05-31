Махонин поздравил студентов Прикамья, завоевавших Гран-при фестиваля

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил студентов, получивших главный приз фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравление глава края опубликовал в своем telegram-канале.
«Пермский край завоевал главный приз фестиваля в командном зачете. Поздравляю наших ребят, это заслуженная победа», — написал в посте Махонин.
Глава Прикамья подчеркнул, что пять дней Студвесны в Перми пролетели как один большой творческий номер. В фестивале, как отметил Махонин, участвовали сразу 3,5 тысячи ребят из 82 регионов и впервые приехали студенты из Запорожской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
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