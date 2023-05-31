31 мая 2023
30 мая 2023

Махонин поздравил студентов Прикамья, завоевавших Гран-при фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., махонин дмитрий
Махонин поздравил студентов, получивших Гран-при фестиваля Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил студентов, получивших главный приз фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравление глава края опубликовал в своем telegram-канале.

«Пермский край завоевал главный приз фестиваля в командном зачете. Поздравляю наших ребят, это заслуженная победа», — написал в посте Махонин.

Глава Прикамья подчеркнул, что пять дней Студвесны в Перми пролетели как один большой творческий номер. В фестивале, как отметил Махонин, участвовали сразу 3,5 тысячи ребят из 82 регионов и впервые приехали студенты из Запорожской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил студентов, получивших главный приз фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравление глава края опубликовал в своем telegram-канале. «Пермский край завоевал главный приз фестиваля в командном зачете. Поздравляю наших ребят, это заслуженная победа», — написал в посте Махонин. Глава Прикамья подчеркнул, что пять дней Студвесны в Перми пролетели как один большой творческий номер. В фестивале, как отметил Махонин, участвовали сразу 3,5 тысячи ребят из 82 регионов и впервые приехали студенты из Запорожской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завершилась церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...