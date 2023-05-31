31 мая 2023
30 мая 2023

Бастрыкин поручил проверить органы опеки в Перми, которые не отдают подростка матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
По указанию Быстрыкина в Перми проверят органы опеки Фото:

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил проверить органы опеки в Перми по факту возможного нарушения прав несовершеннолетнего. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

«В новостной программе вышел сюжет о том, что в Перми органы опеки отказываются возвращать местной жительнице несовершеннолетнего сына, угрожая лишением родительских прав. Женщина переживает за физическое и психическое состояние ребенка, которого не видела около полугода», — написано в посте ведомства.

По информации ведомства, Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Пермскому краю организовать по озвученным в эфире фактам проверку. Также глава СУ СКР ждет доклад по установленным обстоятельствам.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению главы СУ СКР Александра Бастрыкина проводилась проверка органов опеки Пермского края на наличие возможных неправомерных действий. Проверялась ситуация, когда пермячку лишили опеки над внучкой.

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Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил проверить органы опеки в Перми по факту возможного нарушения прав несовершеннолетнего. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «В новостной программе вышел сюжет о том, что в Перми органы опеки отказываются возвращать местной жительнице несовершеннолетнего сына, угрожая лишением родительских прав. Женщина переживает за физическое и психическое состояние ребенка, которого не видела около полугода», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Пермскому краю организовать по озвученным в эфире фактам проверку. Также глава СУ СКР ждет доклад по установленным обстоятельствам. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению главы СУ СКР Александра Бастрыкина проводилась проверка органов опеки Пермского края на наличие возможных неправомерных действий. Проверялась ситуация, когда пермячку лишили опеки над внучкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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