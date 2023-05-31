31 мая 2023
30 мая 2023

В Пермь из Казахстана завезли крупную партию автомобилей Hyundai и KIA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, менеджер, иномарка, покупатель
Автоэксперт рекомендует покупать корейские автомобили, а не китайские Фото:

В Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд представлен брендами Hyundai и KIA. Как рассказал URA.RU пермский автоблогер Игорь Зырянов, новые машины уже продаются в автосалонах города, причем с невысокой наценкой.

«На сегодняшний день покупка „корейца“ — оптимальная покупка. Если смотреть по цене и качеству, за „корейца“ стоит отдавать деньги в первую очередь. На них не такая большая наценка и накрутка», — пояснил блогер корреспонденту агентства.

Он добавил, что стоимость корейских автомобилей сопоставима с ценой на машины, произведенные в Китае, импорт которых существенно вырос в Россию за год. К тому же, по прогнозам Зырянова, через год-два именно машины корейского производства будут пользоваться большим спросом на вторичном авторынке. Цена на новые иномарки из Южной Кореи стартует от 3,3 млн рублей — за эти деньги можно приобрести Hyundai Tucson. Машина марки Hyundai Santa Fe обойдется покупателю примерно в 3,9 млн рублей, KIA Mohave — в 4,2 млн рублей. Самая дорогая модель — Hyundai Palisade, за нее придется отдать 5,9 млн. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появились новые «Москвичи». Приобрести их можно в салонах официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд представлен брендами Hyundai и KIA. Как рассказал URA.RU пермский автоблогер Игорь Зырянов, новые машины уже продаются в автосалонах города, причем с невысокой наценкой. «На сегодняшний день покупка „корейца“ — оптимальная покупка. Если смотреть по цене и качеству, за „корейца“ стоит отдавать деньги в первую очередь. На них не такая большая наценка и накрутка», — пояснил блогер корреспонденту агентства. Он добавил, что стоимость корейских автомобилей сопоставима с ценой на машины, произведенные в Китае, импорт которых существенно вырос в Россию за год. К тому же, по прогнозам Зырянова, через год-два именно машины корейского производства будут пользоваться большим спросом на вторичном авторынке. Цена на новые иномарки из Южной Кореи стартует от 3,3 млн рублей — за эти деньги можно приобрести Hyundai Tucson. Машина марки Hyundai Santa Fe обойдется покупателю примерно в 3,9 млн рублей, KIA Mohave — в 4,2 млн рублей. Самая дорогая модель — Hyundai Palisade, за нее придется отдать 5,9 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появились новые «Москвичи». Приобрести их можно в салонах официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...