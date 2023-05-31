В Пермь из Казахстана завезли крупную партию автомобилей Hyundai и KIA

01 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Автоэксперт рекомендует покупать корейские автомобили, а не китайские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд представлен брендами Hyundai и KIA. Как рассказал URA.RU пермский автоблогер Игорь Зырянов, новые машины уже продаются в автосалонах города, причем с невысокой наценкой. «На сегодняшний день покупка „корейца“ — оптимальная покупка. Если смотреть по цене и качеству, за „корейца“ стоит отдавать деньги в первую очередь. На них не такая большая наценка и накрутка», — пояснил блогер корреспонденту агентства. Он добавил, что стоимость корейских автомобилей сопоставима с ценой на машины, произведенные в Китае, импорт которых существенно вырос в Россию за год. К тому же, по прогнозам Зырянова, через год-два именно машины корейского производства будут пользоваться большим спросом на вторичном авторынке. Цена на новые иномарки из Южной Кореи стартует от 3,3 млн рублей — за эти деньги можно приобрести Hyundai Tucson. Машина марки Hyundai Santa Fe обойдется покупателю примерно в 3,9 млн рублей, KIA Mohave — в 4,2 млн рублей. Самая дорогая модель — Hyundai Palisade, за нее придется отдать 5,9 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появились новые «Москвичи». Приобрести их можно в салонах официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд представлен брендами Hyundai и KIA. Как рассказал URA.RU пермский автоблогер Игорь Зырянов, новые машины уже продаются в автосалонах города, причем с невысокой наценкой. «На сегодняшний день покупка „корейца“ — оптимальная покупка. Если смотреть по цене и качеству, за „корейца“ стоит отдавать деньги в первую очередь. На них не такая большая наценка и накрутка», — пояснил блогер корреспонденту агентства. Он добавил, что стоимость корейских автомобилей сопоставима с ценой на машины, произведенные в Китае, импорт которых существенно вырос в Россию за год. К тому же, по прогнозам Зырянова, через год-два именно машины корейского производства будут пользоваться большим спросом на вторичном авторынке. Цена на новые иномарки из Южной Кореи стартует от 3,3 млн рублей — за эти деньги можно приобрести Hyundai Tucson. Машина марки Hyundai Santa Fe обойдется покупателю примерно в 3,9 млн рублей, KIA Mohave — в 4,2 млн рублей. Самая дорогая модель — Hyundai Palisade, за нее придется отдать 5,9 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появились новые «Москвичи». Приобрести их можно в салонах официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто».