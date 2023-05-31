В пермском ГУФСИН прокомментировали избиение осужденного сотрудником в ИК-1

Пермское ГУФСИН провело проверку после избиения осужденного сотрудником в ИК-1

01 июня 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Ведомство направило материалы внутренней проверки следственным органам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главное управление ФСИН по Пермскому краю провело внутреннюю проверку по факту избиения сотрудником ведомства осужденного в исправительной колонии №1 города Соликамска. Материалы проверки переданы в следственные органы. «В связи с появившейся в Сети информацией о факте избиения сотрудником ИК-1 одного из осужденных, содержащихся в данном исправительном учреждении, сотрудниками ГУФСИН проведена проверка. Материалы которой направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел в мае этого года. Сотрудник колонии, находясь на работе, применил к осужденному спецсредства — наручники. После чего нанес ему удары руками и ногами по телу. Видеозапись произошедшего оказалась в распоряжении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 31 мая СУ СКР по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего в соликамской колонии по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и спецсредств). URA.RU подробно рассказывало об избиении бывшего осужденного Дмитрия Сергеева в другой колонии Соликамска, ИК-9. Мужчина также был подвергнут сексуальному насилию со стороны других осужденных данной колонии. После произошедшего начальник исправительного учреждения Салим Абдурахманов был уволен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главное управление ФСИН по Пермскому краю провело внутреннюю проверку по факту избиения сотрудником ведомства осужденного в исправительной колонии №1 города Соликамска. Материалы проверки переданы в следственные органы. «В связи с появившейся в Сети информацией о факте избиения сотрудником ИК-1 одного из осужденных, содержащихся в данном исправительном учреждении, сотрудниками ГУФСИН проведена проверка. Материалы которой направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел в мае этого года. Сотрудник колонии, находясь на работе, применил к осужденному спецсредства — наручники. После чего нанес ему удары руками и ногами по телу. Видеозапись произошедшего оказалась в распоряжении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 31 мая СУ СКР по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего в соликамской колонии по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и спецсредств). URA.RU подробно рассказывало об избиении бывшего осужденного Дмитрия Сергеева в другой колонии Соликамска, ИК-9. Мужчина также был подвергнут сексуальному насилию со стороны других осужденных данной колонии. После произошедшего начальник исправительного учреждения Салим Абдурахманов был уволен.