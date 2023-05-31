В пермском ГУФСИН прокомментировали избиение осужденного сотрудником в ИК-1

Главное управление ФСИН по Пермскому краю провело внутреннюю проверку по факту избиения сотрудником ведомства осужденного в исправительной колонии №1 города Соликамска. Материалы проверки переданы в следственные органы.
«В связи с появившейся в Сети информацией о факте избиения сотрудником ИК-1 одного из осужденных, содержащихся в данном исправительном учреждении, сотрудниками ГУФСИН проведена проверка. Материалы которой направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошел в мае этого года. Сотрудник колонии, находясь на работе, применил к осужденному спецсредства — наручники. После чего нанес ему удары руками и ногами по телу. Видеозапись произошедшего оказалась в распоряжении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
31 мая СУ СКР по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего в соликамской колонии по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и спецсредств). URA.RU подробно рассказывало об избиении бывшего осужденного Дмитрия Сергеева в другой колонии Соликамска, ИК-9. Мужчина также был подвергнут сексуальному насилию со стороны других осужденных данной колонии. После произошедшего начальник исправительного учреждения Салим Абдурахманов был уволен.
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