Бастрыкин взял на контроль расследование дела о сгоревшем в коляске пермском младенце

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели младенца в селе Култаево. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба пермского управления СК.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах расследования [о гибели ребенка] и установленных обстоятельствах преступления. А также доложить о причинах и условиях, способствовавших его совершению», — говорится в размещенном сообщении. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Семимесячный ребенок погиб 27 мая, оставшись без присмотра взрослых. Младенец находился в детской коляске, которую поджег его родной трехлетний брат. Следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).
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