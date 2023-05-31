Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пермского младенца, сгоревшего заживо

01 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Култаево. На сайте краевого ведомства сообщается, что дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. 27 мая в Култаево погиб младенец, оставшийся без присмотра взрослых. URA.RU рассказывало, что семимесячный ребенок находился дома в детской коляске вместе с трехлетним братом. Старший брат погибшего поджег зажигалкой одеяло, на котором лежал младенец. В результате ребенок получил термические ожоги и скончался в медицинском учреждении на следующий день после произошедшего. Мать погибшего ребенка опасается за свою жизнь. По словам женщины, после случившегося ей поступают угрозы от жителей Култаево.

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Култаево. На сайте краевого ведомства сообщается, что дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. 27 мая в Култаево погиб младенец, оставшийся без присмотра взрослых. URA.RU рассказывало, что семимесячный ребенок находился дома в детской коляске вместе с трехлетним братом. Старший брат погибшего поджег зажигалкой одеяло, на котором лежал младенец. В результате ребенок получил термические ожоги и скончался в медицинском учреждении на следующий день после произошедшего. Мать погибшего ребенка опасается за свою жизнь. По словам женщины, после случившегося ей поступают угрозы от жителей Култаево.