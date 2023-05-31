Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пермского младенца, сгоревшего заживо

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Култаево. На сайте краевого ведомства сообщается, что дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. 27 мая в Култаево погиб младенец, оставшийся без присмотра взрослых.
URA.RU рассказывало, что семимесячный ребенок находился дома в детской коляске вместе с трехлетним братом. Старший брат погибшего поджег зажигалкой одеяло, на котором лежал младенец. В результате ребенок получил термические ожоги и скончался в медицинском учреждении на следующий день после произошедшего. Мать погибшего ребенка опасается за свою жизнь. По словам женщины, после случившегося ей поступают угрозы от жителей Култаево.
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