31 мая 2023

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пермского младенца, сгоревшего заживо

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Джалилов Зоир во время избрания ему меры пресечения в суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, наказание, обвинение, правосудие, уголовный кодекс, суд, адвокат, преступление
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности Фото:

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Култаево. На сайте краевого ведомства сообщается, что дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. 27 мая в Култаево погиб младенец, оставшийся без присмотра взрослых.

URA.RU рассказывало, что семимесячный ребенок находился дома в детской коляске вместе с трехлетним братом. Старший брат погибшего поджег зажигалкой одеяло, на котором лежал младенец. В результате ребенок получил термические ожоги и скончался в медицинском учреждении на следующий день после произошедшего. Мать погибшего ребенка опасается за свою жизнь. По словам женщины, после случившегося ей поступают угрозы от жителей Култаево.

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Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Култаево. На сайте краевого ведомства сообщается, что дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. 27 мая в Култаево погиб младенец, оставшийся без присмотра взрослых. URA.RU рассказывало, что семимесячный ребенок находился дома в детской коляске вместе с трехлетним братом. Старший брат погибшего поджег зажигалкой одеяло, на котором лежал младенец. В результате ребенок получил термические ожоги и скончался в медицинском учреждении на следующий день после произошедшего. Мать погибшего ребенка опасается за свою жизнь. По словам женщины, после случившегося ей поступают угрозы от жителей Култаево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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