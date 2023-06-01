В Магнитогорске произошло смертельное массовое ДТП. Фото

01 июня 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили в медицинское учреждение, прежде чем он скончался Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области в массовом ДТП 1 июня столкнулись три автомобиля. О том, что в результате погиб водитель одного из них, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным мужчина 1992 года рождения на „ВАЗ“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. „ВАЗ“ столкнулся с „Нивой“ под управлением мужчины 1970 года рождения. „Ниву“ отбросило на Mitsubishi Outlander под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель „Нивы“ скончался», — уточнили в ведомстве. Мужчина скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства устанавливаются. Предварительно водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области За рулем «Нивы» был мужчины 1992 года рождения фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области ДТП произошло возле Вокзальной, 5 фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области в массовом ДТП 1 июня столкнулись три автомобиля. О том, что в результате погиб водитель одного из них, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным мужчина 1992 года рождения на „ВАЗ“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. „ВАЗ“ столкнулся с „Нивой“ под управлением мужчины 1970 года рождения. „Ниву“ отбросило на Mitsubishi Outlander под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель „Нивы“ скончался», — уточнили в ведомстве. Мужчина скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства устанавливаются.