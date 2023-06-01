В Магнитогорске произошло смертельное массовое ДТП. Фото

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, здоровье, коронавирус, ковид, горбольница 1, скорая помошь
Мужчину доставили в медицинское учреждение, прежде чем он скончался Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в массовом ДТП 1 июня столкнулись три автомобиля. О том, что в результате погиб водитель одного из них, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным мужчина 1992 года рождения на „ВАЗ“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. „ВАЗ“ столкнулся с „Нивой“ под управлением мужчины 1970 года рождения. „Ниву“ отбросило на Mitsubishi Outlander под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель „Нивы“ скончался», — уточнили в ведомстве.

Мужчина скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства устанавливаются.

Предварительно водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Предварительно водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу
За рулем «Нивы» был мужчины 1992 года рождения
За рулем «Нивы» был мужчины 1992 года рождения
ДТП произошло возле Вокзальной, 5
ДТП произошло возле Вокзальной, 5

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В Магнитогорске Челябинской области в массовом ДТП 1 июня столкнулись три автомобиля. О том, что в результате погиб водитель одного из них, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным мужчина 1992 года рождения на „ВАЗ“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. „ВАЗ“ столкнулся с „Нивой“ под управлением мужчины 1970 года рождения. „Ниву“ отбросило на Mitsubishi Outlander под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель „Нивы“ скончался», — уточнили в ведомстве. Мужчина скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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