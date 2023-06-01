01 июня 2023

Свердловский омбудсмен и звезда «Уральских пельменей» объединились ради СВО. Фото

Свердловский омбудсмен Мерзлякова и шоумен Рожков передали в зону СВО микроавтобус
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Мерзлякова также передала в военный госпиталь массажные столы от благотворительницы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света». Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Машину приобрела на свои деньги свердловская благотворительница — „баба Света“, как называют ее уральские бойцы. Она уже не первый раз жертвует средства на покупку техники и оборудования для оказания медицинской помощи участникам СВО на линии фронта и в 354-м окружном военном госпитале в Екатеринбурге», — рассказали в ДИП.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы будут перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света». Об этом сообщает департамент информационной политики. «Машину приобрела на свои деньги свердловская благотворительница — „баба Света“, как называют ее уральские бойцы. Она уже не первый раз жертвует средства на покупку техники и оборудования для оказания медицинской помощи участникам СВО на линии фронта и в 354-м окружном военном госпитале в Екатеринбурге», — рассказали в ДИП. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы будут перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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