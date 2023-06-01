Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света». Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Машину приобрела на свои деньги свердловская благотворительница — „баба Света“, как называют ее уральские бойцы. Она уже не первый раз жертвует средства на покупку техники и оборудования для оказания медицинской помощи участникам СВО на линии фронта и в 354-м окружном военном госпитале в Екатеринбурге», — рассказали в ДИП.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы будут перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света». Об этом сообщает департамент информационной политики. «Машину приобрела на свои деньги свердловская благотворительница — „баба Света“, как называют ее уральские бойцы. Она уже не первый раз жертвует средства на покупку техники и оборудования для оказания медицинской помощи участникам СВО на линии фронта и в 354-м окружном военном госпитале в Екатеринбурге», — рассказали в ДИП. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков лично вручили Центральному военному округу новый микроавтобус. На нем гуманитарные грузы будут перевозить представители общероссийской организации «Офицеры России» и центра специальной подготовки «Каскад-Урал».