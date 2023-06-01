01 июня 2023

Пермяки за сутки перевели мошенникам 15 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
В полиции рекомендуют прервать звонок, если звонивший заводит разговор о банковских операциях Фото:

За минувшие сутки жители Пермского края перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств граждан. Возраст потерпевших — от 20 до 67 лет.

«Потерпевшие перечислили мошенникам 14,6 млн рублей. Также за сутки зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением средств и совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них три по схеме „Родственник попал в ДТП“. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом урегулирования вопроса о невозбуждении дела предлагали передать деньги. Потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции рекомендуют гражданам прервать звонок, если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и заводит разговор о банковских операциях. Также не следует устанавливать на мобильные телефоны сомнительные приложения и переходить по подозрительным ссылкам в интернете.

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За минувшие сутки жители Пермского края перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств граждан. Возраст потерпевших — от 20 до 67 лет. «Потерпевшие перечислили мошенникам 14,6 млн рублей. Также за сутки зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением средств и совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них три по схеме „Родственник попал в ДТП“. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом урегулирования вопроса о невозбуждении дела предлагали передать деньги. Потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции рекомендуют гражданам прервать звонок, если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и заводит разговор о банковских операциях. Также не следует устанавливать на мобильные телефоны сомнительные приложения и переходить по подозрительным ссылкам в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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