Пермяки за сутки перевели мошенникам 15 миллионов рублей

02 июня 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В полиции рекомендуют прервать звонок, если звонивший заводит разговор о банковских операциях Фото: Александр Мамаев © URA.RU За минувшие сутки жители Пермского края перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств граждан. Возраст потерпевших — от 20 до 67 лет. «Потерпевшие перечислили мошенникам 14,6 млн рублей. Также за сутки зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением средств и совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них три по схеме „Родственник попал в ДТП“. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом урегулирования вопроса о невозбуждении дела предлагали передать деньги. Потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции рекомендуют гражданам прервать звонок, если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и заводит разговор о банковских операциях. Также не следует устанавливать на мобильные телефоны сомнительные приложения и переходить по подозрительным ссылкам в интернете.

За минувшие сутки жители Пермского края перевели мошенникам 15 миллионов рублей. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств граждан. Возраст потерпевших — от 20 до 67 лет. «Потерпевшие перечислили мошенникам 14,6 млн рублей. Также за сутки зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением средств и совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них три по схеме „Родственник попал в ДТП“. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом урегулирования вопроса о невозбуждении дела предлагали передать деньги. Потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. В полиции рекомендуют гражданам прервать звонок, если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и заводит разговор о банковских операциях. Также не следует устанавливать на мобильные телефоны сомнительные приложения и переходить по подозрительным ссылкам в интернете.