Глава киевского района призвал Кличко уйти в отставку после публичного скандала

Мэру Киева Виталию Кличко также необходимо подать в отставку из-за скандала с бомбоубежищами. Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации города Дмитрий Ратников. По его мнению, это будет мужским поступком.
«Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок», — сказал Ратников в эфире телеканала «Рада». Он возмутился, что Кличко возлагает всю ответственность за случившееся на глав районных администраций.
Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Кличко обвинил партию Зеленского в плохом использовании бюджета для бомбоубежищ. Позже на сайте украинского лидера появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева, сообщает RT. В украинской столице уже задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице.
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