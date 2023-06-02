Глава киевского района призвал Кличко уйти в отставку после публичного скандала

03 июня 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Глава киевского района призвал Виталия Кличко (на фото) вместе написать заявление об отставке Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэру Киева Виталию Кличко также необходимо подать в отставку из-за скандала с бомбоубежищами. Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации города Дмитрий Ратников. По его мнению, это будет мужским поступком. «Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок», — сказал Ратников в эфире телеканала «Рада». Он возмутился, что Кличко возлагает всю ответственность за случившееся на глав районных администраций. Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Кличко обвинил партию Зеленского в плохом использовании бюджета для бомбоубежищ. Позже на сайте украинского лидера появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева, сообщает RT. В украинской столице уже задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице.

Мэру Киева Виталию Кличко также необходимо подать в отставку из-за скандала с бомбоубежищами. Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации города Дмитрий Ратников. По его мнению, это будет мужским поступком. «Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок», — сказал Ратников в эфире телеканала «Рада». Он возмутился, что Кличко возлагает всю ответственность за случившееся на глав районных администраций. Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Кличко обвинил партию Зеленского в плохом использовании бюджета для бомбоубежищ. Позже на сайте украинского лидера появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева, сообщает RT. В украинской столице уже задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице.