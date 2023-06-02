В Киеве задержали четырех человек по делу о закрытом бомбоубежище 02 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + Генпрокуратура Украины задержала четырех человек по делу о закрытом бомбоубежище в Киеве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. «При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. В СМИ он заявлял, что у правоохранительных органов есть достаточно оснований привлекать к ответственности местные власти за подобные нарушения. Позже Кличко намекнул, что Зеленский слишком заигрался с властью, пишет «Царьград». В Киеве задержали четырех человек из-за недопуска жителей в бомбоубежище при больнице. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. «При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. В СМИ он заявлял, что у правоохранительных органов есть достаточно оснований привлекать к ответственности местные власти за подобные нарушения. Позже Кличко намекнул, что Зеленский слишком заигрался с властью, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям