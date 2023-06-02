02 июня 2023

В Челябинске на ребенка упала остановка

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Врачи зафиксировали на ребенке царапины Фото:

В Челябинске на восьмилетнего ребенка упала остановка. Об этом мать мальчика написала в соцсетях. Мальчик получил царапины, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«2 июня на остановке Рылеева в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. На остановке еще люди пострадали, взрослые», — сообщила мать ребенка в соцсетях.

Как уточнил URA.RU источник, покрытие остановки упало на мальчика 2014 года рождения. По данным источника, ребенка осмотрели, он получил лишь царапины. URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области, к моменту публикации новости ответ на запрос не последовал.

В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как уточнили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. Средства на эти цели направлены региональными властями.

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В Челябинске на восьмилетнего ребенка упала остановка. Об этом мать мальчика написала в соцсетях. Мальчик получил царапины, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «2 июня на остановке Рылеева в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. На остановке еще люди пострадали, взрослые», — сообщила мать ребенка в соцсетях. Как уточнил URA.RU источник, покрытие остановки упало на мальчика 2014 года рождения. По данным источника, ребенка осмотрели, он получил лишь царапины. URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области, к моменту публикации новости ответ на запрос не последовал. В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как уточнили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. Средства на эти цели направлены региональными властями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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