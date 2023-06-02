В Челябинске на ребенка упала остановка

03 июня 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Врачи зафиксировали на ребенке царапины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на восьмилетнего ребенка упала остановка. Об этом мать мальчика написала в соцсетях. Мальчик получил царапины, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «2 июня на остановке Рылеева в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. На остановке еще люди пострадали, взрослые», — сообщила мать ребенка в соцсетях. Как уточнил URA.RU источник, покрытие остановки упало на мальчика 2014 года рождения. По данным источника, ребенка осмотрели, он получил лишь царапины. URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области, к моменту публикации новости ответ на запрос не последовал. В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как уточнили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. Средства на эти цели направлены региональными властями.

В Челябинске на восьмилетнего ребенка упала остановка. Об этом мать мальчика написала в соцсетях. Мальчик получил царапины, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «2 июня на остановке Рылеева в сторону АМЗ на моего ребенка упал остановочный комплекс. На остановке еще люди пострадали, взрослые», — сообщила мать ребенка в соцсетях. Как уточнил URA.RU источник, покрытие остановки упало на мальчика 2014 года рождения. По данным источника, ребенка осмотрели, он получил лишь царапины. URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области, к моменту публикации новости ответ на запрос не последовал. В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как уточнили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. Средства на эти цели направлены региональными властями.