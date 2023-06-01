01 июня 2023

В Челябинске за лето поставят 50 новых остановочных павильонов

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День пропавших детей. Лиза-алерт. Чужих детей не бывает. Социальная реклама на остановочных комплексах. Челябинск, остановка, социальная реклама, остановка общественного транспорта, лиза алерт, чужих детей не бывает
Остановочные комплексы установят во всех районах города Фото:

В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети.

«До конца лета в Челябинске появится 50 новых остановочных павильонов. Развитие транспортной инфраструктуры ведется параллельно с обновлением улично-дорожной сети города», — отметили в мэрии.

Остановочные комплексы смонтируют до 20 августа. Работа во всех районах ведется в рамках проекта «Дорожный рывок». Новые павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медгородок», «ДС Юность», «Улица Харлова» и других.

В мэрии отметили: из пятидесяти 24 павильона поставят на трамвайных остановках, 26 — на автобусных. Средства направили региональные власти.

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В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. «До конца лета в Челябинске появится 50 новых остановочных павильонов. Развитие транспортной инфраструктуры ведется параллельно с обновлением улично-дорожной сети города», — отметили в мэрии. Остановочные комплексы смонтируют до 20 августа. Работа во всех районах ведется в рамках проекта «Дорожный рывок». Новые павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медгородок», «ДС Юность», «Улица Харлова» и других. В мэрии отметили: из пятидесяти 24 павильона поставят на трамвайных остановках, 26 — на автобусных. Средства направили региональные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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