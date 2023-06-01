В Челябинске за лето поставят 50 новых остановочных павильонов

02 июня 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Остановочные комплексы установят во всех районах города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. «До конца лета в Челябинске появится 50 новых остановочных павильонов. Развитие транспортной инфраструктуры ведется параллельно с обновлением улично-дорожной сети города», — отметили в мэрии. Остановочные комплексы смонтируют до 20 августа. Работа во всех районах ведется в рамках проекта «Дорожный рывок». Новые павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медгородок», «ДС Юность», «Улица Харлова» и других. В мэрии отметили: из пятидесяти 24 павильона поставят на трамвайных остановках, 26 — на автобусных. Средства направили региональные власти.

В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети. «До конца лета в Челябинске появится 50 новых остановочных павильонов. Развитие транспортной инфраструктуры ведется параллельно с обновлением улично-дорожной сети города», — отметили в мэрии. Остановочные комплексы смонтируют до 20 августа. Работа во всех районах ведется в рамках проекта «Дорожный рывок». Новые павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медгородок», «ДС Юность», «Улица Харлова» и других. В мэрии отметили: из пятидесяти 24 павильона поставят на трамвайных остановках, 26 — на автобусных. Средства направили региональные власти.