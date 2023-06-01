В Челябинске за лето поставят 50 новых остановочных павильонов

В Челябинске за лето власти поставят 50 новых остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, развитие транспортной инфраструктуры ведут вместе с обновлением улично-дорожной сети.
«До конца лета в Челябинске появится 50 новых остановочных павильонов. Развитие транспортной инфраструктуры ведется параллельно с обновлением улично-дорожной сети города», — отметили в мэрии.
Остановочные комплексы смонтируют до 20 августа. Работа во всех районах ведется в рамках проекта «Дорожный рывок». Новые павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медгородок», «ДС Юность», «Улица Харлова» и других.
В мэрии отметили: из пятидесяти 24 павильона поставят на трамвайных остановках, 26 — на автобусных. Средства направили региональные власти.
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