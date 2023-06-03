03 июня 2023
02 июня 2023

Челябинцы устроили пожар в городском бору и скрылись

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , костер, туризм
Пожар начался из-за костра Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Челябинске разыскивают неизвестных, которые разожгли костер в городском бору, а когда начался пожар — скрылись. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Граждане решили устроить костер прямо в бору. Разожгли, а когда вокруг загорелась сухая трава — сбежали с места ЧП», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что нарушителям особого противопожарного режима, который действует в регионе с 12 апреля, грозят штрафы до 20 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС регулярно патрулируют места отдыха для выявления нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в микрорайоне Чурилово пожар начался из-за тополиного пуха. Причины возгорания устанавливаются.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске разыскивают неизвестных, которые разожгли костер в городском бору, а когда начался пожар — скрылись. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Граждане решили устроить костер прямо в бору. Разожгли, а когда вокруг загорелась сухая трава — сбежали с места ЧП», — пояснили в ведомстве. Там добавили, что нарушителям особого противопожарного режима, который действует в регионе с 12 апреля, грозят штрафы до 20 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС регулярно патрулируют места отдыха для выявления нарушителей. Ранее сообщалось, что в Челябинске в микрорайоне Чурилово пожар начался из-за тополиного пуха. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...