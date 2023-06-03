Челябинцы устроили пожар в городском бору и скрылись

Пожар начался из-за костра Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Челябинске разыскивают неизвестных, которые разожгли костер в городском бору, а когда начался пожар — скрылись. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Граждане решили устроить костер прямо в бору. Разожгли, а когда вокруг загорелась сухая трава — сбежали с места ЧП», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что нарушителям особого противопожарного режима, который действует в регионе с 12 апреля, грозят штрафы до 20 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС регулярно патрулируют места отдыха для выявления нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в микрорайоне Чурилово пожар начался из-за тополиного пуха. Причины возгорания устанавливаются.