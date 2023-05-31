В Челябинске в микрорайоне Чурилово тушат крупный пожар. Там загорелся тополиный пух, сообщают в соцсети очевидцы.
«В Чурилово загорелся тополиный пух. На месте работают пожарные», — пишут очевидцы в группе «Чурилово | микрорайон в Челябинске» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте работают силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Угроза объектам ликвидирована.
Ранее в элитном парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском сгорела баня. Предварительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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