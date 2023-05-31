На месте ЧП работают пожарные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово тушат крупный пожар. Там загорелся тополиный пух, сообщают в соцсети очевидцы.

«В Чурилово загорелся тополиный пух. На месте работают пожарные», — пишут очевидцы в группе «Чурилово | микрорайон в Челябинске» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте работают силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Угроза объектам ликвидирована.

Ранее в элитном парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском сгорела баня. Предварительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Угрозы жилым домам нет Фото с группы «Чурилово | микрорайон в Челябинске» в соцсети «ВКонтакте»