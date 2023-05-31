В Челябинске тушат пожар из-за тополиного пуха. Фото

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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
На месте ЧП работают пожарные Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово тушат крупный пожар. Там загорелся тополиный пух, сообщают в соцсети очевидцы.

«В Чурилово загорелся тополиный пух. На месте работают пожарные», — пишут очевидцы в группе «Чурилово | микрорайон в Челябинске» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте работают силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Угроза объектам ликвидирована.

Ранее в элитном парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском сгорела баня. Предварительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Угрозы жилым домам нет
Угрозы жилым домам нет
Пожар разгорелся из-за тополиного пуха
Пожар разгорелся из-за тополиного пуха

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово тушат крупный пожар. Там загорелся тополиный пух, сообщают в соцсети очевидцы. «В Чурилово загорелся тополиный пух. На месте работают пожарные», — пишут очевидцы в группе «Чурилово | микрорайон в Челябинске» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте работают силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Угроза объектам ликвидирована. Ранее в элитном парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском сгорела баня. Предварительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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