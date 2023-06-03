03 июня 2023
02 июня 2023

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в Челябинске, где на ребенка упала остановка

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с упавшей на мальчика остановке Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с восьмилетним мальчиком, на которого в Челябинске упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«В СМИ сообщалось о травмировании восьмилетнего мальчика на остановке общественного транспорта в Челябинске в результате падения конструкции. СУ СКР по Челябинской области проводит проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки. Ситуация взята на контроль в СКР.

Как ранее сообщало URA.RU, инцидент произошел 2 июня на остановке общественного транспорта на улице Рылеева. Со слов матери, на ее сына упала остановка. Мальчик получил царапины.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с восьмилетним мальчиком, на которого в Челябинске упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «В СМИ сообщалось о травмировании восьмилетнего мальчика на остановке общественного транспорта в Челябинске в результате падения конструкции. СУ СКР по Челябинской области проводит проверку», — говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки. Ситуация взята на контроль в СКР. Как ранее сообщало URA.RU, инцидент произошел 2 июня на остановке общественного транспорта на улице Рылеева. Со слов матери, на ее сына упала остановка. Мальчик получил царапины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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