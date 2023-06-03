Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в Челябинске, где на ребенка упала остановка

Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с упавшей на мальчика остановке Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с восьмилетним мальчиком, на которого в Челябинске упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«В СМИ сообщалось о травмировании восьмилетнего мальчика на остановке общественного транспорта в Челябинске в результате падения конструкции. СУ СКР по Челябинской области проводит проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки. Ситуация взята на контроль в СКР.

Как ранее сообщало URA.RU, инцидент произошел 2 июня на остановке общественного транспорта на улице Рылеева. Со слов матери, на ее сына упала остановка. Мальчик получил царапины.