В селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. По информации областного ГИБДД, мототранспортным средством управлял 12-летний школьник.
«Вчера в с. Кулига в Тюменском районе столкнулись „Сузуки Гранд Витара“ и питбайк. Мототехникой управлял 12-летний подросток», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что при столкновении школьник получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, а автомобилем управлял ее отец.
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