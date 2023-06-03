03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюменской области водитель иномарки сбил школьника на питбайке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Ребенок с травмами госпитализирован в медучреждение Фото:

В селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. По информации областного ГИБДД, мототранспортным средством управлял 12-летний школьник.

«Вчера в с. Кулига в Тюменском районе столкнулись „Сузуки Гранд Витара“ и питбайк. Мототехникой управлял 12-летний подросток», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что при столкновении школьник получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, а автомобилем управлял ее отец.

Питбайком управлял 12-летний школьник
Питбайком управлял 12-летний школьник

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В селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. По информации областного ГИБДД, мототранспортным средством управлял 12-летний школьник. «Вчера в с. Кулига в Тюменском районе столкнулись „Сузуки Гранд Витара“ и питбайк. Мототехникой управлял 12-летний подросток», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что при столкновении школьник получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, а автомобилем управлял ее отец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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