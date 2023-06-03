В Тюменской области водитель иномарки сбил школьника на питбайке. Фото

04 июня 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Ребенок с травмами госпитализирован в медучреждение Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. По информации областного ГИБДД, мототранспортным средством управлял 12-летний школьник. «Вчера в с. Кулига в Тюменском районе столкнулись „Сузуки Гранд Витара“ и питбайк. Мототехникой управлял 12-летний подросток», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что при столкновении школьник получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, а автомобилем управлял ее отец. Питбайком управлял 12-летний школьник telegram-канал ГИБДД по Тюменской области

В селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. По информации областного ГИБДД, мототранспортным средством управлял 12-летний школьник. «Вчера в с. Кулига в Тюменском районе столкнулись „Сузуки Гранд Витара“ и питбайк. Мототехникой управлял 12-летний подросток», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что при столкновении школьник получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, а автомобилем управлял ее отец.