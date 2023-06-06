Челябинский губернатор дал спецпоручение к началу купального сезона

Челябинский губернатор Текслер поручил обезопасить места для купания

06 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил обеспечить безопасности купания во всех местах отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обезопасить места купания граждан. О необходимости принятия мер он сообщил 6 июня во время совещания с главами муниципалитетов «Коллеги, повторяюсь, организованные пляжи — да, но есть традиционные места купания, и туда люди ходят. Соответственно, необходимо обеспечить безопасность купания везде», — сообщил на совещании Текслер. На этом же совещании Текслер озвучил ряд кадровых вопросов. Он официально представил в роли главы Миасса Егора Ковальчука, ранее курировавшего областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь, по словам Текслера, за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обезопасить места купания граждан. О необходимости принятия мер он сообщил 6 июня во время совещания с главами муниципалитетов «Коллеги, повторяюсь, организованные пляжи — да, но есть традиционные места купания, и туда люди ходят. Соответственно, необходимо обеспечить безопасность купания везде», — сообщил на совещании Текслер. На этом же совещании Текслер озвучил ряд кадровых вопросов. Он официально представил в роли главы Миасса Егора Ковальчука, ранее курировавшего областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь, по словам Текслера, за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк.