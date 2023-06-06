Челябинский губернатор добавил полномочий своему заместителю

06 июня 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Иван Куцевляк теперь курирует весь промышленный и экономический функционал челябинского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Вице-губернатор Иван Куцевляк стал куратором всего промышленно-экономического блока правительства Челябинской области. Об этом заявил 6 июня глава региона Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. «В мае главой города Миасса избран Егор Ковальчук. В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк», — цитирует Текслера пресс-служба правительства. Губернатор также добавил, что опыт работы на посту замгубернатора поможет Ковальчуку управлять Миассом. Этот третий по величине город региона является также промышленным и оборонно-промышленным центром.

Вице-губернатор Иван Куцевляк стал куратором всего промышленно-экономического блока правительства Челябинской области. Об этом заявил 6 июня глава региона Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. «В мае главой города Миасса избран Егор Ковальчук. В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк», — цитирует Текслера пресс-служба правительства. Губернатор также добавил, что опыт работы на посту замгубернатора поможет Ковальчуку управлять Миассом. Этот третий по величине город региона является также промышленным и оборонно-промышленным центром.