Челябинский губернатор добавил полномочий своему заместителю

Вице-губернатор Иван Куцевляк стал куратором всего промышленно-экономического блока правительства Челябинской области. Об этом заявил 6 июня глава региона Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.
«В мае главой города Миасса избран Егор Ковальчук. В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.
Губернатор также добавил, что опыт работы на посту замгубернатора поможет Ковальчуку управлять Миассом. Этот третий по величине город региона является также промышленным и оборонно-промышленным центром.
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