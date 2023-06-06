Челябинский губернатор добавил полномочий своему заместителю

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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, улыбка, портрет, куцевляк иван
Иван Куцевляк теперь курирует весь промышленный и экономический функционал челябинского правительства Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Вице-губернатор Иван Куцевляк стал куратором всего промышленно-экономического блока правительства Челябинской области. Об этом заявил 6 июня глава региона Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

«В мае главой города Миасса избран Егор Ковальчук. В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.

Губернатор также добавил, что опыт работы на посту замгубернатора поможет Ковальчуку управлять Миассом. Этот третий по величине город региона является также промышленным и оборонно-промышленным центром.

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Вице-губернатор Иван Куцевляк стал куратором всего промышленно-экономического блока правительства Челябинской области. Об этом заявил 6 июня глава региона Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов. «В мае главой города Миасса избран Егор Ковальчук. В прежней должности Егор Викторович курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Куцевляк», — цитирует Текслера пресс-служба правительства. Губернатор также добавил, что опыт работы на посту замгубернатора поможет Ковальчуку управлять Миассом. Этот третий по величине город региона является также промышленным и оборонно-промышленным центром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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