CNN: из-за катастрофы на ГЭС Украина изменит планы по наступлению

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Украинцам придется создать новый план Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС изменит планы Вооруженных сил Украины в контрнаступлении. Об этом сообщают официальные лица США.

«Катастрофическое наводнение повлияло на мосты и дороги в этом районе, поэтому они могут быть непригодны для использования так, как планировалось ранее», — пишет CNN, ссылаясь на официальные лица Запада. Там отмечают, что украинцам придется создать новый план действий.

По данным телеканала, аналитики заметили операции ВСУ в районе Запорожской АЭС. А также усиление украинских войск к югу от Донецка.

Ранее мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Режим ЧС из-за повреждения Каховской ГЭС распространили на всю Херсонскую область, сообщает «телеканал 360».

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Разрушение Каховской ГЭС изменит планы Вооруженных сил Украины в контрнаступлении. Об этом сообщают официальные лица США. «Катастрофическое наводнение повлияло на мосты и дороги в этом районе, поэтому они могут быть непригодны для использования так, как планировалось ранее», — пишет CNN, ссылаясь на официальные лица Запада. Там отмечают, что украинцам придется создать новый план действий. По данным телеканала, аналитики заметили операции ВСУ в районе Запорожской АЭС. А также усиление украинских войск к югу от Донецка. Ранее мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Режим ЧС из-за повреждения Каховской ГЭС распространили на всю Херсонскую область, сообщает «телеканал 360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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