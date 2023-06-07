CNN: из-за катастрофы на ГЭС Украина изменит планы по наступлению

Разрушение Каховской ГЭС изменит планы Вооруженных сил Украины в контрнаступлении. Об этом сообщают официальные лица США.
«Катастрофическое наводнение повлияло на мосты и дороги в этом районе, поэтому они могут быть непригодны для использования так, как планировалось ранее», —
По данным телеканала, аналитики заметили операции ВСУ в районе Запорожской АЭС. А также усиление украинских войск к югу от Донецка.
Ранее мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Режим ЧС из-за повреждения Каховской ГЭС распространили на всю Херсонскую область, сообщает «телеканал 360».
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