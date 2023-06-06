В Челябинске изменится движение четырех трамваев

В Челябинске трамваи №3, №14, №18 и №20 изменят свои маршруты 8 и 9 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.
«8 и 9 июня с 10:00 до 14:00 закрывается движение трамваев №3, №14, №18 и №20 на участке от Доменной до ЦХП. Для поездок до ЧМК пользуйтесь автобусами №15, №31 и №71 или троллейбусами №7 и №14», — уточнили в пресс-службе.
Причиной стала обрезка деревьев для исключения обрывов контактной сети. Трамвай №3 начнет следовать с остановки Завод им. Колющенко, №14 — с Чичерина, №18 — с Чистопольской и №20 — с трамвайного депо №1. Каждый маршрут пройдет до остановки Коксохим.
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