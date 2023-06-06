06 июня 2023

В Челябинске изменится движение четырех трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
Движение трамваев изменят 8 и 9 июня с 10:00 до 14:00 Фото:

В Челябинске трамваи №3, №14, №18 и №20 изменят свои маршруты 8 и 9 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«8 и 9 июня с 10:00 до 14:00 закрывается движение трамваев №3, №14, №18 и №20 на участке от Доменной до ЦХП. Для поездок до ЧМК пользуйтесь автобусами №15, №31 и №71 или троллейбусами №7 и №14», — уточнили в пресс-службе.

Причиной стала обрезка деревьев для исключения обрывов контактной сети. Трамвай №3 начнет следовать с остановки Завод им. Колющенко, №14 — с Чичерина, №18 — с Чистопольской и №20 — с трамвайного депо №1. Каждый маршрут пройдет до остановки Коксохим.

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В Челябинске трамваи №3, №14, №18 и №20 изменят свои маршруты 8 и 9 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «8 и 9 июня с 10:00 до 14:00 закрывается движение трамваев №3, №14, №18 и №20 на участке от Доменной до ЦХП. Для поездок до ЧМК пользуйтесь автобусами №15, №31 и №71 или троллейбусами №7 и №14», — уточнили в пресс-службе. Причиной стала обрезка деревьев для исключения обрывов контактной сети. Трамвай №3 начнет следовать с остановки Завод им. Колющенко, №14 — с Чичерина, №18 — с Чистопольской и №20 — с трамвайного депо №1. Каждый маршрут пройдет до остановки Коксохим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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