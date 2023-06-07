Попавший под санкции пермский завод получил прибыль в сотни миллионов

Пермское ПАО «ПНППК» в первом квартале 2023 года получило около 400 млн рублей прибыли

08 июня 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Предприятие улучшило финансовые показатели Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, раскрыло финансовые показатели за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, опубликованному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», за четыре месяца завод получил около 400 млн рублей чистой прибыли. Аналогичный период 2022 года предприятие завершило с убытками. «ПАО „ПНППК“, отчет о финансовых результатах за январь—март 2023 года. Выручка предприятия — 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 393 млн рублей», — сообщается в документе. В первом квартале 2022 года компания фиксировала выручку в 949,3 млн рублей, а также убытки на 30,9 млн рублей. ПАО «ПНППК» выпускает датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. Пост генерального директора компании занимает Алексей Андреев, который также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, раскрыло финансовые показатели за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, опубликованному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», за четыре месяца завод получил около 400 млн рублей чистой прибыли. Аналогичный период 2022 года предприятие завершило с убытками. «ПАО „ПНППК“, отчет о финансовых результатах за январь—март 2023 года. Выручка предприятия — 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 393 млн рублей», — сообщается в документе. В первом квартале 2022 года компания фиксировала выручку в 949,3 млн рублей, а также убытки на 30,9 млн рублей. ПАО «ПНППК» выпускает датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. Пост генерального директора компании занимает Алексей Андреев, который также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.