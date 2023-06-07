07 июня 2023

Попавший под санкции пермский завод получил прибыль в сотни миллионов

Пермское ПАО «ПНППК» в первом квартале 2023 года получило около 400 млн рублей прибыли
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Предприятие улучшило финансовые показатели Фото:
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ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, раскрыло финансовые показатели за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, опубликованному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», за четыре месяца завод получил около 400 млн рублей чистой прибыли. Аналогичный период 2022 года предприятие завершило с убытками.

«ПАО „ПНППК“, отчет о финансовых результатах за январь—март 2023 года. Выручка предприятия — 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 393 млн рублей», — сообщается в документе. В первом квартале 2022 года компания фиксировала выручку в 949,3 млн рублей, а также убытки на 30,9 млн рублей.

ПАО «ПНППК» выпускает датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. Пост генерального директора компании занимает Алексей Андреев, который также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, раскрыло финансовые показатели за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, опубликованному на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», за четыре месяца завод получил около 400 млн рублей чистой прибыли. Аналогичный период 2022 года предприятие завершило с убытками. «ПАО „ПНППК“, отчет о финансовых результатах за январь—март 2023 года. Выручка предприятия — 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 393 млн рублей», — сообщается в документе. В первом квартале 2022 года компания фиксировала выручку в 949,3 млн рублей, а также убытки на 30,9 млн рублей. ПАО «ПНППК» выпускает датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и системы навигации для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. Пост генерального директора компании занимает Алексей Андреев, который также является советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
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