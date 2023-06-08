08 июня 2023

Природнадзор штрафует жителей ХМАО за отдых в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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33 Майская прогулка. Екатеринбург, поход, отдых в лесу, майская прогулка, привал
Штраф за посещение лесов в ХМАО составляет от 1000 до 3000 рублей Фото:

Природнадзор ХМАО оштрафовал четырех жителей, решивших отдохнуть в лесном массиве Нижневартовского района. Официальный сайт ведомства сообщил, что нарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей.

«При проведении мероприятия по лесной охране установлено четыре гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», — сообщает природнадзор.

Природнадзор следит за соблюдением правил особого противопожарного режима, проводя рейды по лесам округа. С начала введения режима на территории ХМАО потушили больше 190 лесных пожаров, девять из них действуют в настоящее время.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.

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Природнадзор ХМАО оштрафовал четырех жителей, решивших отдохнуть в лесном массиве Нижневартовского района. Официальный сайт ведомства сообщил, что нарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей. «При проведении мероприятия по лесной охране установлено четыре гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», — сообщает природнадзор. Природнадзор следит за соблюдением правил особого противопожарного режима, проводя рейды по лесам округа. С начала введения режима на территории ХМАО потушили больше 190 лесных пожаров, девять из них действуют в настоящее время. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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