Природнадзор штрафует жителей ХМАО за отдых в лесу

Природнадзор ХМАО оштрафовал четырех жителей, решивших отдохнуть в лесном массиве Нижневартовского района. Официальный сайт ведомства сообщил, что нарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей.
«При проведении мероприятия по лесной охране установлено четыре гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», — сообщает природнадзор.
Природнадзор следит за соблюдением правил особого противопожарного режима, проводя рейды по лесам округа. С начала введения режима на территории ХМАО потушили больше 190 лесных пожаров, девять из них действуют в настоящее время.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.
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