Природнадзор штрафует жителей ХМАО за отдых в лесу

09 июня 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Штраф за посещение лесов в ХМАО составляет от 1000 до 3000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природнадзор ХМАО оштрафовал четырех жителей, решивших отдохнуть в лесном массиве Нижневартовского района. Официальный сайт ведомства сообщил, что нарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей. «При проведении мероприятия по лесной охране установлено четыре гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», — сообщает природнадзор. Природнадзор следит за соблюдением правил особого противопожарного режима, проводя рейды по лесам округа. С начала введения режима на территории ХМАО потушили больше 190 лесных пожаров, девять из них действуют в настоящее время. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.

Природнадзор ХМАО оштрафовал четырех жителей, решивших отдохнуть в лесном массиве Нижневартовского района. Официальный сайт ведомства сообщил, что нарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей. «При проведении мероприятия по лесной охране установлено четыре гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», — сообщает природнадзор. Природнадзор следит за соблюдением правил особого противопожарного режима, проводя рейды по лесам округа. С начала введения режима на территории ХМАО потушили больше 190 лесных пожаров, девять из них действуют в настоящее время. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.