09 июня 2023

В Тюмени сотрудники МЧС спасли людей из горящего дома. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
Сотрудниками МЧС были спасены 12 человек Фото:

В Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 людей из горящего дома по адресу Самарцева, 40. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«Вечером поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу улица Самарцева, 40. Сотрудниками МЧС России из горящего здания были спасены 12 человек», — сообщила пресс-служба в telegram-канале.

По их словам, на место происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной техники. Также привлечен 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. На данный момент причина и обстоятельства пожара выясняются.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 людей из горящего дома по адресу Самарцева, 40. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Вечером поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу улица Самарцева, 40. Сотрудниками МЧС России из горящего здания были спасены 12 человек», — сообщила пресс-служба в telegram-канале. По их словам, на место происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной техники. Также привлечен 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. На данный момент причина и обстоятельства пожара выясняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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