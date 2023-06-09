В Тюмени сотрудники МЧС спасли людей из горящего дома. Видео

10 июня 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Сотрудниками МЧС были спасены 12 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 людей из горящего дома по адресу Самарцева, 40. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Вечером поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу улица Самарцева, 40. Сотрудниками МЧС России из горящего здания были спасены 12 человек», — сообщила пресс-служба в telegram-канале. По их словам, на место происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной техники. Также привлечен 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. На данный момент причина и обстоятельства пожара выясняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 людей из горящего дома по адресу Самарцева, 40. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Вечером поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу улица Самарцева, 40. Сотрудниками МЧС России из горящего здания были спасены 12 человек», — сообщила пресс-служба в telegram-канале. По их словам, на место происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной техники. Также привлечен 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. На данный момент причина и обстоятельства пожара выясняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.