Более 80% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 81% работодателей из Свердловской области. Основными преимуществами такого графика считают уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.
«Порядка 81% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Против нововведений оказались 14% опрошенных. Важными преимуществами 4-дневки считают уменьшение выгорания работников, более эффективное использование рабочего времени, улучшение здоровья сотрудников и увеличение вовлеченности в работу», — сказано в сообщении. Преимуществ укороченной рабочей недели не видят 11% работодателей.
Недостатками такого графика большинство работодателей назвали необходимость снижать зарплату сотрудникам, сокращение производительности, бюрократические сложности и снижение трудовой дисциплины. Несмотря на это, 25% работодателей в регионе не видят минусов для своей компании при переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Ранее URA.RU писало, что 65% жителей Урала хотят работать шесть дней в неделю при условии увеличения зарплаты от 10% до 50%. Меньше всего уральцев заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот.
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