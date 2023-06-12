12 июня 2023

Более 80% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Ни единого минуса от перехода на четырехдневную рабочую неделю не увидели 25% работодателей Фото:

Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 81% работодателей из Свердловской области. Основными преимуществами такого графика считают уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

«Порядка 81% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Против нововведений оказались 14% опрошенных. Важными преимуществами 4-дневки считают уменьшение выгорания работников, более эффективное использование рабочего времени, улучшение здоровья сотрудников и увеличение вовлеченности в работу», — сказано в сообщении. Преимуществ укороченной рабочей недели не видят 11% работодателей.

Недостатками такого графика большинство работодателей назвали необходимость снижать зарплату сотрудникам, сокращение производительности, бюрократические сложности и снижение трудовой дисциплины. Несмотря на это, 25% работодателей в регионе не видят минусов для своей компании при переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее URA.RU писало, что 65% жителей Урала хотят работать шесть дней в неделю при условии увеличения зарплаты от 10% до 50%. Меньше всего уральцев заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот.

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Идею четырехдневной рабочей недели поддерживают 81% работодателей из Свердловской области. Основными преимуществами такого графика считают уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Порядка 81% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Против нововведений оказались 14% опрошенных. Важными преимуществами 4-дневки считают уменьшение выгорания работников, более эффективное использование рабочего времени, улучшение здоровья сотрудников и увеличение вовлеченности в работу», — сказано в сообщении. Преимуществ укороченной рабочей недели не видят 11% работодателей. Недостатками такого графика большинство работодателей назвали необходимость снижать зарплату сотрудникам, сокращение производительности, бюрократические сложности и снижение трудовой дисциплины. Несмотря на это, 25% работодателей в регионе не видят минусов для своей компании при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Ранее URA.RU писало, что 65% жителей Урала хотят работать шесть дней в неделю при условии увеличения зарплаты от 10% до 50%. Меньше всего уральцев заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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