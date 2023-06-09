Большинство уральцев хотят работать шесть дней в неделю

На Урале 65% жителей готовы на шестидневную рабочую наделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале 65% жителей отметили, что готовы были бы работать шесть дней в неделю на текущем месте работы при условии увеличения зарплаты. Такой информацией с URA.RU поделились аналитики платформы «Авито Работа».

«Увеличение заработной платы ожидаемо оказалось наиболее популярной причиной согласиться на „шестидневку“. 28% уральцев назвали условием перехода повышение вознаграждения на 10-30%, и 42% отметили 30-50%. Меньше всего участников исследования заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот (компенсации проезда, питания и т. д.) — таких набралось всего 17%», — отмечают специалисты платформы.

В итоге всего 21% работников оказались не готовы к дополнительному рабочему дню ни при каких обстоятельствах. «Причем женщин среди них гораздо больше (27%), чем мужчин (19%). 75% жителей Урала считают, что главным недостатком такой рабочей недели станет то, что это нарушит их баланс между работой и личной жизнью», — сообщили в компании.

По словам управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, шесть дней подряд работают многие организации в Швеции, Израиле, Бельгии, Турции и других странах. Практикуют один выходной в неделю и некоторые китайские компании.

«В России применение „шестидневки“ тоже не запрещено. Эта возможность описана в Трудовом кодексе РФ. Отмечу, что выбор такой формы занятости требует согласия трудового коллектива. Так что, если решение о переходе поддержано коллективом, а компенсация за это предлагается достойная, практика „шестидневки“ вполне могла бы стать гораздо более распространенной в России, чем сейчас», — заявил он.