13 июня 2023

Тобольская выпускница показала абсолютное владение русским языком

В Тюменской области школьница набрала 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
Еще 28 выпускников вплотную приблизились к максимальному количеству баллов Фото:

Выпускница одной из школ Тобольска Тюменской области набрала максимальные 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Об этом в социальных сетях сообщает тобольский департамент образования.

«Выпускница МАОУ „Гимназия им. Н.Д.Лицмана“ показала максимальный результат — 100 баллов. Поздравляем с достигнутыми результатами и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Так же в департаменте отмечают, что 28 школьников набрали более 90 баллов по этому предмету, еще 113 выпускников смогли набрать более 80 баллов. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюменской области побит исторический рекорд по стобальникам на ЕГЭ.

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Выпускница одной из школ Тобольска Тюменской области набрала максимальные 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Об этом в социальных сетях сообщает тобольский департамент образования. «Выпускница МАОУ „Гимназия им. Н.Д.Лицмана“ показала максимальный результат — 100 баллов. Поздравляем с достигнутыми результатами и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении. Так же в департаменте отмечают, что 28 школьников набрали более 90 баллов по этому предмету, еще 113 выпускников смогли набрать более 80 баллов. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюменской области побит исторический рекорд по стобальникам на ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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