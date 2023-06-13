Тобольская выпускница показала абсолютное владение русским языком

Еще 28 выпускников вплотную приблизились к максимальному количеству баллов
Выпускница одной из школ Тобольска Тюменской области набрала максимальные 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Об этом в социальных сетях сообщает тобольский департамент образования.
«Выпускница МАОУ „Гимназия им. Н.Д.Лицмана“ показала максимальный результат — 100 баллов. Поздравляем с достигнутыми результатами и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.
Так же в департаменте отмечают, что 28 школьников набрали более 90 баллов по этому предмету, еще 113 выпускников смогли набрать более 80 баллов. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюменской области побит исторический рекорд по стобальникам на ЕГЭ.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!