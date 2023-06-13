В ЯНАО умер журналист Максим Крячко, трудившийся в информационном агентстве «Приуралье» и ставший известным после того, как поставил в Крыму традиционный чум, в котором прожил один год. О смерти коллеги сообщили сотрудники издания.
«На 45-м году ушел из жизни наш друг и коллега Максим Крячко. Он любил с гордостью называть себя арктическим журналистом, потому что вырос на Ямале и посвятил любимому делу почти 20 лет жизни, только на год покинув Ямал. Переехав в Крым, он установил на берегу моря чум, в котором и жил», — сообщается в официальной группе «Приуралье» в социальной сети «ВКонтакте».
Журналист начал свою трудовую деятельность в 2004 году в Салехарде. Коллеги отмечают его профессионализм и любовь к Ямалу.
Ранее URA.RU рассказало, что Максим Крячко установил в Крыму чум, решив перезимовать в нем. Он хотел показать жителям Крыма традиционный быт ямальских кочевников и популяризировать культуру северного края на юге.
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