Животное набросилось на пермяка и покусало
Жителя Перми укусил сурикат, которого молодой человек пытался покормить. Видеозапись с места событий пермяки опубликовали в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Бешенный сурикат в Перми! На Вильвенской, 9 под домом сидит сурикат. Если подойти — бросается на людей», — рассказал автор поста.
В комментариях горожане предположили, что млекопитающее может быть заражено бешенством или переносить другие опасные заболевания. «К диким животным лучше не подходить и не трогать», — предостерегла пермяков на будущее Натали Ереклинцева.
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