14 июня 2023

В Перми сурикат напал на человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, сурикаты
Животное набросилось на пермяка и покусало Фото:

Жителя Перми укусил сурикат, которого молодой человек пытался покормить. Видеозапись с места событий пермяки опубликовали в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Бешенный сурикат в Перми! На Вильвенской, 9 под домом сидит сурикат. Если подойти — бросается на людей», — рассказал автор поста.

В комментариях горожане предположили, что млекопитающее может быть заражено бешенством или переносить другие опасные заболевания. «К диким животным лучше не подходить и не трогать», — предостерегла пермяков на будущее Натали Ереклинцева.

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Жителя Перми укусил сурикат, которого молодой человек пытался покормить. Видеозапись с места событий пермяки опубликовали в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Бешенный сурикат в Перми! На Вильвенской, 9 под домом сидит сурикат. Если подойти — бросается на людей», — рассказал автор поста. В комментариях горожане предположили, что млекопитающее может быть заражено бешенством или переносить другие опасные заболевания. «К диким животным лучше не подходить и не трогать», — предостерегла пермяков на будущее Натали Ереклинцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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