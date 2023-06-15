В Перми 17 июня из-за проведения фестиваля «Город встреч» будет перекрыта часть улицы Монастырская. Информацию на своем сайте разместила администрация города.
«На время проведения летнего фестиваля «Город встреч» 17 июня с 8 часов до полуночи будет временно закрыт проезд всех видов транспорта по улице Монастырской — от дома №2 до дома №1Б». Также с 16 часов до полуночи будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до улицы Горького», — сообщает мэрия.
Кроме того, 16 июня с 16 часов до полуночи запретят стоянку всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до Горького. 17 июня аналогичный запрет будет распространяться на парковочную зону у завода имени Шпагина. Ограничение действует с 14 часов до полуночи.
Фестиваль «Город встреч» является одним из флагманских мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Он стартует 17 июня и продлится до середины августа. На открытии фестиваля, как обещают организаторы, выступит рок-группа «Чайф».
Автомобилисты 17 июня не смогут проехать по Монастырской от площади «Трех столетий» до «Мотовилихинских заводов»
Скрин Яндекс. Карты
Часть улицы перекрывают на время проведения фестиваля «Город встреч»
В Перми 17 июня из-за проведения фестиваля «Город встреч» будет перекрыта часть улицы Монастырская. Информацию на своем сайте разместила администрация города. «На время проведения летнего фестиваля «Город встреч» 17 июня с 8 часов до полуночи будет временно закрыт проезд всех видов транспорта по улице Монастырской — от дома №2 до дома №1Б». Также с 16 часов до полуночи будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до улицы Горького», — сообщает мэрия. Кроме того, 16 июня с 16 часов до полуночи запретят стоянку всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до Горького. 17 июня аналогичный запрет будет распространяться на парковочную зону у завода имени Шпагина. Ограничение действует с 14 часов до полуночи. Фестиваль «Город встреч» является одним из флагманских мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Он стартует 17 июня и продлится до середины августа. На открытии фестиваля, как обещают организаторы, выступит рок-группа «Чайф».