В Перми из-за фестиваля к 300-летию города перекроют центральную улицу. Скрин

16 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Автомобилистам запретят парковаться на улице Монастырской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми 17 июня из-за проведения фестиваля «Город встреч» будет перекрыта часть улицы Монастырская. Информацию на своем сайте разместила администрация города. «На время проведения летнего фестиваля «Город встреч» 17 июня с 8 часов до полуночи будет временно закрыт проезд всех видов транспорта по улице Монастырской — от дома №2 до дома №1Б». Также с 16 часов до полуночи будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до улицы Горького», — сообщает мэрия. Кроме того, 16 июня с 16 часов до полуночи запретят стоянку всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до Горького. 17 июня аналогичный запрет будет распространяться на парковочную зону у завода имени Шпагина. Ограничение действует с 14 часов до полуночи. Фестиваль «Город встреч» является одним из флагманских мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Он стартует 17 июня и продлится до середины августа. На открытии фестиваля, как обещают организаторы, выступит рок-группа «Чайф». Автомобилисты 17 июня не смогут проехать по Монастырской от площади «Трех столетий» до «Мотовилихинских заводов» Скрин Яндекс. Карты Часть улицы перекрывают на время проведения фестиваля «Город встреч» Скрин Яндекс. Карты

В Перми 17 июня из-за проведения фестиваля «Город встреч» будет перекрыта часть улицы Монастырская. Информацию на своем сайте разместила администрация города. «На время проведения летнего фестиваля «Город встреч» 17 июня с 8 часов до полуночи будет временно закрыт проезд всех видов транспорта по улице Монастырской — от дома №2 до дома №1Б». Также с 16 часов до полуночи будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до улицы Горького», — сообщает мэрия. Кроме того, 16 июня с 16 часов до полуночи запретят стоянку всех видов транспорта на участке от Монастырской, 2 до Горького. 17 июня аналогичный запрет будет распространяться на парковочную зону у завода имени Шпагина. Ограничение действует с 14 часов до полуночи. Фестиваль «Город встреч» является одним из флагманских мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Он стартует 17 июня и продлится до середины августа. На открытии фестиваля, как обещают организаторы, выступит рок-группа «Чайф».