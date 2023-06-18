РВ: ВСУ впервые задействовали на фронте британские танки Challenger. Видео

18 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Украинские военные раньше не использовали танки Challedger в бою Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Challedger британского производства, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), впервые появились рядом с фронтом. Об этом сообщили российские военкоры. «Британские танки Challedger впервые замечены вблизи фронта. После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что кадры с танками сняты недалеко от фронта. Украинским военным будет тяжело прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Украинское наступление не принесло Киеву ожидаемых результатов.

Танки Challedger британского производства, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), впервые появились рядом с фронтом. Об этом сообщили российские военкоры. «Британские танки Challedger впервые замечены вблизи фронта. После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что кадры с танками сняты недалеко от фронта. Украинским военным будет тяжело прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Украинское наступление не принесло Киеву ожидаемых результатов.