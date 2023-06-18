РВ: ВСУ впервые задействовали на фронте британские танки Challenger. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2, stock
Украинские военные раньше не использовали танки Challedger в бою Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танки Challedger британского производства, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), впервые появились рядом с фронтом. Об этом сообщили российские военкоры.

«Британские танки Challedger впервые замечены вблизи фронта. После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что кадры с танками сняты недалеко от фронта.

Украинским военным будет тяжело прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Украинское наступление не принесло Киеву ожидаемых результатов.

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Танки Challedger британского производства, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), впервые появились рядом с фронтом. Об этом сообщили российские военкоры. «Британские танки Challedger впервые замечены вблизи фронта. После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что кадры с танками сняты недалеко от фронта. Украинским военным будет тяжело прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Украинское наступление не принесло Киеву ожидаемых результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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