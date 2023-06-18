Танки Challedger британского производства, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), впервые появились рядом с фронтом. Об этом сообщили российские военкоры.
«Британские танки Challedger впервые замечены вблизи фронта. После феерического провала немецких танков Leopard ВСУ берегут подарки британских хозяев и еще ни разу не вводили их в бой», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что кадры с танками сняты недалеко от фронта.
Украинским военным будет тяжело прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Украинское наступление не принесло Киеву ожидаемых результатов.
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