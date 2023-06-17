Шойгу наградил участников спецоперации в военном госпитале имени Вишневского

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военным медикам в честь их профессионального праздника. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу <…> вручил медикам государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и Суворова», — говорится в сообщении. Церемония проходила в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, где находятся на лечении раненые участники спецоперации.
Министр обороны подчеркнул, что все врачи с достоинством выполняют свой долг. «Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт», — отметил он.
Ранее Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Торжественная церемония проходила в Москве. Медаль «Золотая Звезда» получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий, передает «Федеральное агентство новостей».
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