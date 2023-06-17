17 июня 2023

Шойгу наградил участников спецоперации в военном госпитале имени Вишневского

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Министр обороны Сергей Шойгу наградил военных врачей в честь их профессионального праздника Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военным медикам в честь их профессионального праздника. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу <…> вручил медикам государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и Суворова», — говорится в сообщении. Церемония проходила в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, где находятся на лечении раненые участники спецоперации.

Министр обороны подчеркнул, что все врачи с достоинством выполняют свой долг. «Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт», — отметил он.

Ранее Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Торжественная церемония проходила в Москве. Медаль «Золотая Звезда» получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий, передает «Федеральное агентство новостей».

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военным медикам в честь их профессионального праздника. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу <…> вручил медикам государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и Суворова», — говорится в сообщении. Церемония проходила в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, где находятся на лечении раненые участники спецоперации. Министр обороны подчеркнул, что все врачи с достоинством выполняют свой долг. «Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт», — отметил он. Ранее Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Торжественная церемония проходила в Москве. Медаль «Золотая Звезда» получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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