Путин рассказал, как навести порядок в армии

Путин: в армии должно быть единоначалие
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Нужно создать какую-то группу администрации, заявил Владимир Путин Фото:

В армии должно быть единоначалие, нужно создать группу администрации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это обеспечит порядок.

«Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента», — сказал Путин в ходе беседы с военкорами, эти кадры показали на телеканале «Россия 1». Он отметил, что нужно собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам.

Ранее Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян. Как сказано в документе, сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ, передает «Национальная служба новостей».

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В армии должно быть единоначалие, нужно создать группу администрации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это обеспечит порядок. «Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента», — сказал Путин в ходе беседы с военкорами, эти кадры показали на телеканале «Россия 1». Он отметил, что нужно собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам. Ранее Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян. Как сказано в документе, сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ, передает «Национальная служба новостей».
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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