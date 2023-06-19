Для погорельцев из Таежного начали строить дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Таежном поселке (Свердловская область), где произошел крупный пожар и пострадали десятки домов, строители приступили к возведению нового жилья для погорельцев. В населенном пункте планируется построить 26 домов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Строители приступили к сборке жилья в поселке Таежном. В первых трех домах строители установили полы, стены, потолочные перекрытия и уже монтируют крыши. В постройках предусмотрены помещения для гардеробной, котельной, кухня, гостиная и спальня», — сказано в сообщении. В поселке возведут 26 домов.

Работы планируют завершить в короткий срок, на сборку одного дома строители затратят около пяти дней. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично контролирует процесс восстановления населенного пункта.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале утвердили меры поддержки для жителей поселков Сосьва и Таежный, чьи дома сгорели в крупном пожаре. Для местных жителей первого поселка строители начали возводить коттеджи по ускоренной схеме.