Губернатор Куйвашев утвердил выплаты для погорельцев из Сосьвы и Таежного

Погорельцы могут рассчитывать на единовременные выплаты или на получение дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области утвердили меры поддержки для жителей поселков Сосьва и Таежный, чьи дома сгорели в крупном пожаре. Погорельцы могут получить единовременную выплату на покупку дома или жилье, сообщает в telegram-канале департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«Губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки погорельцев из Сосьвы и Таежного. Соответствующее постановление принято на заседании областного правительства», — сообщает департамент.

Погорельцы из Сосьвы смогут получить единовременную выплату на покупку жилья, сумму определят исходя из площади сгоревшего дома и средней рыночной стоимости квадратного жилья. Либо пострадавшие могут написать заявление на получение квартиры или дома. Власти выделят дома разной площади: 42,8 кв. метра; 54,2 кв. метра; 72,3 кв. метра; 90,7 кв. метра.

В Таежном жилые дома погорельцам дадут по договорам найма: на площадь 42 кв. метра могут рассчитывать одинокие жители или семьи из двух человек. Если в семье больше людей, то жилье будут давать исходя из логики 18 кв. метров на человека.

Пожар в Сосьве произошел в конце апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. В поселке начали строить новые дома, при этом процесс строительства вызвал вопросы у погорельцев. Они обратились к президенту РФ Владимиру Путину.