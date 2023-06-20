Пермяков бесплатно покатают на каяках в честь открытия новой базы отдыха

20 июня 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Гостей праздника будут катать не только на каяках, но и на сапбордах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки смогут бесплатно покататься на сапбордах и каяках. Такую возможность предоставят на празднике, который будет проводиться в честь открытия новой базы отдыха «Тропики», расположенной в селе Хохловка. «Приглашаем вас в невероятно красивое место на открытие нового пространства „TROPICA“, где вы сможете насладиться красивой природой, покататься на водной технике: каяках, сапбордах. Все это совершенно бесплатно, но только в день открытия», — сообщила организатор мероприятия Инга Данилова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также она добавила, что на базе можно будет взять в аренду водный велосипед, которого нет в других пунктах проката. Праздник состоится 24 июня. Старт — в 13:00.

Пермяки смогут бесплатно покататься на сапбордах и каяках. Такую возможность предоставят на празднике, который будет проводиться в честь открытия новой базы отдыха «Тропики», расположенной в селе Хохловка. «Приглашаем вас в невероятно красивое место на открытие нового пространства „TROPICA“, где вы сможете насладиться красивой природой, покататься на водной технике: каяках, сапбордах. Все это совершенно бесплатно, но только в день открытия», — сообщила организатор мероприятия Инга Данилова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также она добавила, что на базе можно будет взять в аренду водный велосипед, которого нет в других пунктах проката. Праздник состоится 24 июня. Старт — в 13:00.