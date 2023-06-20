Пермяков бесплатно покатают на каяках в честь открытия новой базы отдыха

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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, сплав, летний отдых, байдарка, каяк, отдых на воде, водный туризм, хохловка, камское море, камское водохранилище
Гостей праздника будут катать не только на каяках, но и на сапбордах Фото:

Пермяки смогут бесплатно покататься на сапбордах и каяках. Такую возможность предоставят на празднике, который будет проводиться в честь открытия новой базы отдыха «Тропики», расположенной в селе Хохловка.

«Приглашаем вас в невероятно красивое место на открытие нового пространства „TROPICA“, где вы сможете насладиться красивой природой, покататься на водной технике: каяках, сапбордах. Все это совершенно бесплатно, но только в день открытия», — сообщила организатор мероприятия Инга Данилова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также она добавила, что на базе можно будет взять в аренду водный велосипед, которого нет в других пунктах проката. Праздник состоится 24 июня. Старт — в 13:00.

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Пермяки смогут бесплатно покататься на сапбордах и каяках. Такую возможность предоставят на празднике, который будет проводиться в честь открытия новой базы отдыха «Тропики», расположенной в селе Хохловка. «Приглашаем вас в невероятно красивое место на открытие нового пространства „TROPICA“, где вы сможете насладиться красивой природой, покататься на водной технике: каяках, сапбордах. Все это совершенно бесплатно, но только в день открытия», — сообщила организатор мероприятия Инга Данилова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также она добавила, что на базе можно будет взять в аренду водный велосипед, которого нет в других пунктах проката. Праздник состоится 24 июня. Старт — в 13:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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