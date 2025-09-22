Директор школы в Крыму, пострадавшей от атаки ВСУ, рассказала о случившемся

Директор школы Каргапольцева: больше всего во время пожара пострадал актовый зал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Директор школы рассказала о последствиях пожара в Крыму
Директор школы рассказала о последствиях пожара в Крыму Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В селе Крыму произошел пожар в местной средней школе после атаки беспилотников ВСУ. Наибольший ущерб был нанесен актовому залу и библиотеке. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Татьяна Каргапольцева.

«Больше всего пострадал актовый зал — там практически полностью он разрушен, пострадала очень сильно библиотека», — приводит слова директора РЕН ТВ. Она также отметила, что во время пожара повредились столовая и пищеблок.

Она также добавила, что в здании школы сработала система пожаротушения, которая залила поврежденные помещения, это помогло замедлить распространение огня. Каргапольцева уточнила, что в момент происшествия в здании никого не было, а ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС совместно с педагогами и техническим персоналом.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок 12 человек были госпитализированы, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Крыму произошел пожар в местной средней школе после атаки беспилотников ВСУ. Наибольший ущерб был нанесен актовому залу и библиотеке. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Татьяна Каргапольцева. «Больше всего пострадал актовый зал — там практически полностью он разрушен, пострадала очень сильно библиотека», — приводит слова директора РЕН ТВ. Она также отметила, что во время пожара повредились столовая и пищеблок. Она также добавила, что в здании школы сработала система пожаротушения, которая залила поврежденные помещения, это помогло замедлить распространение огня. Каргапольцева уточнила, что в момент происшествия в здании никого не было, а ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС совместно с педагогами и техническим персоналом. Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок 12 человек были госпитализированы, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...