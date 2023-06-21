21 июня 2023
20 июня 2023

Погода не помешала жителям ЯНАО зажечь сотни свечей в День памяти и скорби. Видео

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Акция Свеча памяти. Курган, свеча памяти
Жителей Ноябрьска выложили слово «Помним!» из зажженных лампад Фото:

Жителей Ноябрьска несмотря на прохладную погоду присоединились к акции «Свеча Памяти». Они выложили контур России и слово «Помним!» из зажженных лампад в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написала своем telegram-канале администрация города.

«Непогода не помешала ноябрянам присоединиться к акции „Свеча Памяти“. Волонтеры Победы, молодые патриоты, представители общественных организаций и городских летних отрядов выложили контур России и слово „Помним!“ из зажженных лампад. Так Ноябрьск воздал дань памяти соотечественникам, которые боролись с нацизмом и погибли за Родину», — пишет администрация в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить в борьбе с гитлеровцами во время ВОВ.

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Жителей Ноябрьска несмотря на прохладную погоду присоединились к акции «Свеча Памяти». Они выложили контур России и слово «Помним!» из зажженных лампад в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написала своем telegram-канале администрация города. «Непогода не помешала ноябрянам присоединиться к акции „Свеча Памяти“. Волонтеры Победы, молодые патриоты, представители общественных организаций и городских летних отрядов выложили контур России и слово „Помним!“ из зажженных лампад. Так Ноябрьск воздал дань памяти соотечественникам, которые боролись с нацизмом и погибли за Родину», — пишет администрация в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить в борьбе с гитлеровцами во время ВОВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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