Жителей Ноябрьска выложили слово «Помним!» из зажженных лампад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ноябрьска несмотря на прохладную погоду присоединились к акции «Свеча Памяти». Они выложили контур России и слово «Помним!» из зажженных лампад в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написала своем telegram-канале администрация города.

«Непогода не помешала ноябрянам присоединиться к акции „Свеча Памяти“. Волонтеры Победы, молодые патриоты, представители общественных организаций и городских летних отрядов выложили контур России и слово „Помним!“ из зажженных лампад. Так Ноябрьск воздал дань памяти соотечественникам, которые боролись с нацизмом и погибли за Родину», — пишет администрация в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить в борьбе с гитлеровцами во время ВОВ.