21 июня 2023

В Екатеринбурге зажгли тысячи свечей в память о героях ВОВ. Фото, видео

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Акция "Помни" в день скорби и печали 22 июня на Поклонной горе. Москва, вечный огонь, свеча памяти, память, свеча скорби
В Екатеринбурге прошла акция в память о героях ВОВ Фото:

В Екатеринбурге вечером 21 июня 1,5 тысячи человек зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Мероприятие, как сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП), прошло в рамках акции «Свеча памяти».

«Полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память о героях ВОВ. Так Свердловская область присоединилась к акции „Свеча памяти“», — пишет ДИП в Telegram.

Свердловчане выстроились в слово «Помним» с зажженными свечами в руках. Кроме того, виртуальная свеча зажглась и на фасаде «Екатеринбург Арены».

В России 22 июня является Днем памяти и скорби, именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.

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В Екатеринбурге вечером 21 июня 1,5 тысячи человек зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Мероприятие, как сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП), прошло в рамках акции «Свеча памяти». «Полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память о героях ВОВ. Так Свердловская область присоединилась к акции „Свеча памяти“», — пишет ДИП в Telegram. Свердловчане выстроились в слово «Помним» с зажженными свечами в руках. Кроме того, виртуальная свеча зажглась и на фасаде «Екатеринбург Арены». В России 22 июня является Днем памяти и скорби, именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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