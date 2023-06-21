В Екатеринбурге вечером 21 июня 1,5 тысячи человек зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Мероприятие, как сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП), прошло в рамках акции «Свеча памяти».
«Полторы тысячи свечей зажгли в Екатеринбурге в память о героях ВОВ. Так Свердловская область присоединилась к акции „Свеча памяти“», — пишет ДИП в Telegram.
Свердловчане выстроились в слово «Помним» с зажженными свечами в руках. Кроме того, виртуальная свеча зажглась и на фасаде «Екатеринбург Арены».
В России 22 июня является Днем памяти и скорби, именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.
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