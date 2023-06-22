Рогов: ВСУ на запорожском фронте не смогли пройти дальше серой зоны

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Попытки ВСУ пробить первую линию обороны ВС РФ остаются тщетными, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться дальше серой зоны на линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны», — передает слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что несмотря на многочисленные попытки, солдаты ВСУ не смогли пробить первую линию обороны и военные продолжают отражать атаки противника, а при необходимости контратакуют. Боестолкновения происходят на трех участках запорожского фронта: времевском выступе, ореховском и васильевском направлениях, заключил Рогов.

Ранее стало известно, что группировка «Восток» нанесла огневое поражение и успешно отразила атаку Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, что вынудило противника отступить. В соответствии с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается медленнее, чем было предполагалось изначально, передает Nation News.

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С начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться дальше серой зоны на линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны», — передает слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что несмотря на многочисленные попытки, солдаты ВСУ не смогли пробить первую линию обороны и военные продолжают отражать атаки противника, а при необходимости контратакуют. Боестолкновения происходят на трех участках запорожского фронта: времевском выступе, ореховском и васильевском направлениях, заключил Рогов. Ранее стало известно, что группировка «Восток» нанесла огневое поражение и успешно отразила атаку Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, что вынудило противника отступить. В соответствии с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается медленнее, чем было предполагалось изначально, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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