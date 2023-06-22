ВС РФ заставили отступить атаковавших в Запорожской области бойцов ВСУ

22 июня 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Группировка «Восток» нанесла огневое поражение ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» нанесла огневое поражение и отразила атаку ВСУ на запорожском направлении, что заставило противника отступить. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. «На запорожском направлении огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. В этом же районе мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — сказал Олег Чехов РИА Новости. Также он заявил, что российские силы нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенных пунктов Пятихатки и Степовое. Кроме того, группировка «Восток» уничтожила склад боеприпасов противника в районе Новоданиловки. Ранее Минобороны России сообщило об отражении «южной» группировкой войск 15 атак украинской армии на нескольких направлениях. Также недавно стало известно об отступлении украинского подразделения от позиций на краснолиманском направлении. По данным СМИ, причиной стала слабая подготовка бойцов ВСУ, пишет Nation News.

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» нанесла огневое поражение и отразила атаку ВСУ на запорожском направлении, что заставило противника отступить. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. «На запорожском направлении огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. В этом же районе мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — сказал Олег Чехов РИА Новости. Также он заявил, что российские силы нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенных пунктов Пятихатки и Степовое. Кроме того, группировка «Восток» уничтожила склад боеприпасов противника в районе Новоданиловки. Ранее Минобороны России сообщило об отражении «южной» группировкой войск 15 атак украинской армии на нескольких направлениях. Также недавно стало известно об отступлении украинского подразделения от позиций на краснолиманском направлении. По данным СМИ, причиной стала слабая подготовка бойцов ВСУ, пишет Nation News.