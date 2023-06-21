Курганцы, пострадавшие от пожара 7 мая, ждут выплат за дачный дом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Семья добровольца, ушедшего на специальную военную операцию, проживающая в садоводстве «Кедр» в Кургане, добивается выплат в 100 тысяч рублей за сгоревший дом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила собственница дома и пострадавшая от пожаров Анастасия Кучина. Ранее власти заявляли, что все пострадавшие от пожаров курганцы получили положенные им выплаты

«7 мая сгорел мой дом в СНТ „Кедр“ [находится рядом со Смолино]. По документам — это жилой дом. В потерянном жилье мы не были прописаны, так как у нас есть дом, взятый в ипотеку. Выплатили нам по 10 тысяч рублей. Всего 50 тысяч, так как двое родителей и трое детей. Муж сейчас находится в зоне СВО», — рассказала URA.RU Кучина.

Дом был зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости. Сгоревшее жилье было приобретено с использованием материнского капитала. Для семьи, со слов Кучиной, садовый дом был единственным жильем, так как ипотечный дом до сих пор находится в собственности банка.

Со слов Кучиной, она написала обращение в управление социальной защиты населения Курганской области еще 10 мая, однако ответ так и не получила. В мэрию жительница также обращалась, но добиться результатов ей не удалось.

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале заявил, что практически все погорельцы получили положенные им выплаты. Также глава региона отметил, что бывают и единичные случаи, когда пострадавшие не получили деньги.

Согласно постановлению правительства Курганской области, погорельцы получат по 10 тысяч рублей. За полностью сгоревшее жилье пострадавшим от масштабных пожаров выплатят по 50 тысяч рублей. За потерю единственной недвижимости власти дают жилищный сертификат. Пострадавшие, которые имели дачный дом с регистрацией, могут получить 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что семья с детьми из Кургана также добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Им выплатили только 40 тысяч рублей на четверых.

Семья курганского бойца СВО добивается 100 тысяч рублей за сгоревший дом Фото: читатель URA.RU

Так дом выглядел до масштабного пожара 7 мая Фото: Анастасии Кучиной