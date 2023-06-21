Тюменцы засоряют городскую канализацию, пытаясь избавиться от луж

22 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Чтобы избавиться от воды, тюменцы открывают канализационные люки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени рискуют затопить улицы города нечистотами, сливая дождевую воду с городских улиц в открытые люки канализации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, ставшие свидетелем попыток самостоятельно бороться с потопами после трехдневных дождей. «Во дворе видела: вышел мужчина, к машине подойти не смог из-за лужи. Ушел обратно домой, потом снова вышел с каким-то инструментом и пошел открывать люк канализационный. А там в луже ветки, мусор всякий, и это все в канализацию потекло», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. В пресс-службе «Росводоканал Тюмень» пояснили, что за прошедшие три дня специалисты устранили больше 40 засоров в сетях водоотведения. «С потоками воды в канализацию смывает камни, автомобильные покрышки, тряпки, прочий мусор. В этот раз серьезных последствий не было, нам удалось их не допустить», — добавили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, как Тюмень пережила трехдневные ливни после долгой засухи. Вода затопила улицы, поломала несколько деревьев и даже проникла в квартиры горожан.

Жители Тюмени рискуют затопить улицы города нечистотами, сливая дождевую воду с городских улиц в открытые люки канализации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, ставшие свидетелем попыток самостоятельно бороться с потопами после трехдневных дождей. «Во дворе видела: вышел мужчина, к машине подойти не смог из-за лужи. Ушел обратно домой, потом снова вышел с каким-то инструментом и пошел открывать люк канализационный. А там в луже ветки, мусор всякий, и это все в канализацию потекло», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. В пресс-службе «Росводоканал Тюмень» пояснили, что за прошедшие три дня специалисты устранили больше 40 засоров в сетях водоотведения. «С потоками воды в канализацию смывает камни, автомобильные покрышки, тряпки, прочий мусор. В этот раз серьезных последствий не было, нам удалось их не допустить», — добавили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, как Тюмень пережила трехдневные ливни после долгой засухи. Вода затопила улицы, поломала несколько деревьев и даже проникла в квартиры горожан.