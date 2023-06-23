В Германии предупредили Украину о последствиях провала контрнаступления

Bild предупредил об увеличении давления США на Украину, если контрнаступление ВСУ провалится
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
В случае провала наступления Украина столкнется с трудностями, пишет Bild Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Допускается возможность увеличения давления Соединенных Штатов на Украину, если идущее в настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины провалится. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«США могут усилить давление на Украину, если украинское контрнаступление закончится провалом», — передает сообщение таблоида argumenti.ru. Там добавили, что, несмотря на небольшое продвижение ВСУ вперед, большого прорыва у украинских войск не получается.

Ранее китайские политологи высказали мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении связано с давлением со стороны западных стран, особенно США. Эксперты также рассматривают заявление Зеленского как ответ на отсутствие признаков победы на поле боя.

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Допускается возможность увеличения давления Соединенных Штатов на Украину, если идущее в настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины провалится. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «США могут усилить давление на Украину, если украинское контрнаступление закончится провалом», — передает сообщение таблоида argumenti.ru. Там добавили, что, несмотря на небольшое продвижение ВСУ вперед, большого прорыва у украинских войск не получается. Ранее китайские политологи высказали мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении связано с давлением со стороны западных стран, особенно США. Эксперты также рассматривают заявление Зеленского как ответ на отсутствие признаков победы на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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