В Германии предупредили Украину о последствиях провала контрнаступления

Bild предупредил об увеличении давления США на Украину, если контрнаступление ВСУ провалится

В случае провала наступления Украина столкнется с трудностями, пишет Bild Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Допускается возможность увеличения давления Соединенных Штатов на Украину, если идущее в настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины провалится. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«США могут усилить давление на Украину, если украинское контрнаступление закончится провалом», — передает сообщение таблоида argumenti.ru. Там добавили, что, несмотря на небольшое продвижение ВСУ вперед, большого прорыва у украинских войск не получается.

Ранее китайские политологи высказали мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении связано с давлением со стороны западных стран, особенно США. Эксперты также рассматривают заявление Зеленского как ответ на отсутствие признаков победы на поле боя.