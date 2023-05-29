La Repubblica: Запад придумал, как заставить Зеленского заключить мир с Россией

La Repubblica: G7 тайно разрабатывает гарантии безопасности для Украины и завершения конфликта

29 мая 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

На саммите в декабре Владимиру Зеленскому могут предложить начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны G7 тайно разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые Киев может рассмотреть в случае урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. «США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования (по регулированию конфликта на Украине — прим. URA.RU), сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга», — говорится в материале. Уточняется, что Киев может получить политические гарантии о переговорах для вступления в Евросоюз. Данный вопрос может быть решен на саммите в декабре, заявил газете осведомленный источник. Предложение по гарантиям безопасности было выдвинуто из-за того, что страны Запада устали от конфликта на Украине, они хотят его скорейшего завершения, говорится в материале. Так, президент США Джо Байден рассчитывает вступить в выборы в 2024 году с решенным вопросом по конфликту России и Украины. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса. После победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентских выборах в Турции страна может удвоить свои усилия по поиску мирного решения для Москвы и Киева. Также может активизироваться Китай. Об этом заявил специалист по Турции Ильгар Велизаде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны G7 тайно разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые Киев может рассмотреть в случае урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. «США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования (по регулированию конфликта на Украине — прим. URA.RU), сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга», — говорится в материале. Уточняется, что Киев может получить политические гарантии о переговорах для вступления в Евросоюз. Данный вопрос может быть решен на саммите в декабре, заявил газете осведомленный источник. Предложение по гарантиям безопасности было выдвинуто из-за того, что страны Запада устали от конфликта на Украине, они хотят его скорейшего завершения, говорится в материале. Так, президент США Джо Байден рассчитывает вступить в выборы в 2024 году с решенным вопросом по конфликту России и Украины. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса. После победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентских выборах в Турции страна может удвоить свои усилия по поиску мирного решения для Москвы и Киева. Также может активизироваться Китай. Об этом заявил специалист по Турции Ильгар Велизаде.