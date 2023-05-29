La Repubblica: Запад придумал, как заставить Зеленского заключить мир с Россией

Страны G7 тайно разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые Киев может рассмотреть в случае урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
«США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования (по регулированию конфликта на Украине — прим. URA.RU), сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга», — говорится в материале. Уточняется, что Киев может получить политические гарантии о переговорах для вступления в Евросоюз. Данный вопрос может быть решен на саммите в декабре, заявил газете осведомленный источник.
Предложение по гарантиям безопасности было выдвинуто из-за того, что страны Запада устали от конфликта на Украине, они хотят его скорейшего завершения, говорится в материале. Так, президент США Джо Байден рассчитывает вступить в выборы в 2024 году с решенным вопросом по конфликту России и Украины.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса.
После победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентских выборах в Турции страна может удвоить свои усилия по поиску мирного решения для Москвы и Киева. Также может активизироваться Китай. Об этом заявил специалист по Турции Ильгар Велизаде.
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