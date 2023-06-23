Медведев назвал польского президента говном

На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить».
«И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами.
Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.
На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить». «И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами. Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.