Медведев назвал польского президента говном

Медведев заявил об отсутствии смысла в переговорах с такими «ублюдками», как Дуда

23 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на слова главы Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить». «И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами. Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.

На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить». «И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами. Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.