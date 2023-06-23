Медведев назвал польского президента говном

Медведев заявил об отсутствии смысла в переговорах с такими «ублюдками», как Дуда
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на слова главы Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить».

«И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами.

Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.

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На президента Польши Анджея Дуду жалко тратить патроны. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого «нужно пристрелить». «И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что Россия ответит по-другому, назвав россиян гуманистами. Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что российское общество и президента России Владимира Путина нужно замучить. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — сообщил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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